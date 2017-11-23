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Клинтон обвинила Обаму в своем проигрыше на выборах президента США
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    Клинтон обвинила Обаму в своем проигрыше на выборах президента США

    7:29  23 Ноября 2017
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    Клинтон обвинила Обаму в своем проигрыше на выборах президента США

    Вашингтон, 22 ноября. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что бывший президент США Барак Обама усложнил ей задачу победить на выборах президента в 2016 году.

    Как рассказала Клинтон в эфире Hugh Hewitt Show, стать преемником сопартийца, который находился на посту президента два срока, не просто.

    «Это не просто кампания, отличающаяся от всего, что происходило в нашей политике. Это вызов. Если ты разделяешь многие из идей [предшественника], но также предлагаешь изменения, что я, собственно, и пыталась сделать, то донести до людей второй посыл часто бывает затруднительным», — посетовала она.

    Клинтон добавила, что гордилась работой в администрации Обамы, однако согласна была не со всеми решениями президента. В целом же экс-госсекретарь позитивно оценивает работу бывшего президента по спасению американской экономики, которая «находилась в отчаянном положении».

    Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter назвал неудачницей проигравшую ему на президентских выборах минувшего года Хиллари Клинтон. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #выборы #сша #обама #клинтон
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