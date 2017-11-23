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Донбасс: ВСУ 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
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    Донбасс: ВСУ 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    7:19  23 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 23 ноября. Киевские бойцы 25 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР). 

    По последним данным, за минувшую среду Вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв районы 15 населенных пунктов республики. 

    Украинские солдаты пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие. 

    Накануне ВСУ четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР).

    Донбасс: ВСУ 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Согласно информации ООН, жертвами военного конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

    Автор: Дана Балан
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