Седаны Lada Vesta поставят на Кубу для службы такси

Москва, 23 ноября. На Ижевском автозаводе («ИжАвто», входит в группу «АвтоВАЗ») выпустили первую партию седанов Lada Vesta для Кубы. Автомобили отправят на остров для местной службы такси.

Партия включает в себя 320 машин, до 5 декабря все они будут отправлены на Кубу. Гендиректор Ижевского автозавода Михаил Рябов выразил уверенность, что в дальнейшем поставки автомобилей Lada на Кубу продолжатся, пишет ТАСС.

Седаны Lada Vesta, произведенные для кубинской службы такси, уже окрашены в желто-оранжевый цвет.

На Ижевском автозаводе производство Lada Vesta началось в 2015 году. С декабря 2016 года Lada Vesta также выпускает казахстанский завод «Азия Авто».

Напомним, ранее Lada Vesta вошла в список самых продаваемых бюджетных автомобилей в России.