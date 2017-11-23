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Седаны Lada Vesta поставят на Кубу для службы такси
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    Седаны Lada Vesta поставят на Кубу для службы такси

    7:16  23 Ноября 2017
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    Седаны Lada Vesta поставят на Кубу для службы такси

    Москва, 23 ноября. На Ижевском автозаводе («ИжАвто», входит в группу «АвтоВАЗ») выпустили первую партию седанов Lada Vesta для Кубы. Автомобили отправят на остров для местной службы такси.

    Партия включает в себя 320 машин, до 5 декабря все они будут отправлены на Кубу. Гендиректор Ижевского автозавода Михаил Рябов выразил уверенность, что в дальнейшем поставки автомобилей Lada на Кубу продолжатся, пишет ТАСС.

    Седаны Lada Vesta, произведенные для кубинской службы такси, уже окрашены в желто-оранжевый цвет.

    На Ижевском автозаводе производство Lada Vesta началось в 2015 году. С декабря 2016 года Lada Vesta также выпускает казахстанский завод «Азия Авто».

    Напомним, ранее Lada Vesta вошла в список самых продаваемых бюджетных автомобилей в России. 

    Автор: Алексей Громов
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    #куба #lada vesta #такси #авторынок
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