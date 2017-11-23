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Хибла Герзмава посвятит Хворостовскому концерт в Доме музыки
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    Хибла Герзмава посвятит Хворостовскому концерт в Доме музыки

    7:08  23 Ноября 2017
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    Хибла Герзмава посвятит Хворостовскому концерт в Доме музыки

    Москва, 23 ноября. Солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава посвятит выступление в Доме музыки в Москве памяти Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщила пресс-служба театра.

    Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и всемирно известной певицы Хиблы Герзмавы состоится 23 ноября в Светлановском зале Дома музыки.

    Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в среду утром в Лондоне. Певец в течение двух лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, сообщает Газета.ru.

    Всемирную известность  Хворостовский обрел после победы на Международном конкурсе вокалистов в Великобритании, где певца назвали «Лучшим голосом».

    Автор: Виталий Малясев
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    #хворостовский #концерт #выступление
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