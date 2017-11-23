Хибла Герзмава посвятит Хворостовскому концерт в Доме музыки

Москва, 23 ноября. Солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава посвятит выступление в Доме музыки в Москве памяти Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и всемирно известной певицы Хиблы Герзмавы состоится 23 ноября в Светлановском зале Дома музыки.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в среду утром в Лондоне. Певец в течение двух лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, сообщает Газета.ru.

Всемирную известность Хворостовский обрел после победы на Международном конкурсе вокалистов в Великобритании, где певца назвали «Лучшим голосом».