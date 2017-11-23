Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Москва, 23 ноября. В российском министерстве транспорта подготовлен законопроект, в рамках которого предлагается ввести в России две категории водительских прав — права автомобилистов-любителей и водителей-профессионалов. Водительские права профессионалов получат специальную отметку — международный код «95», который подтверждает их профессиональную подготовку.

Целью законопроект Минтранс считает повышение уровня безопасности на дорогах — Россия в настоящее время остается одной из стран с высокой смертностью в ДТП. При этом обучение для автолюбителей упростится — для того, чтобы получить категорию В для вождения личного транспорта, им не придется изучать «принципы организации перевозок навалочных и сыпучих грузов» или «диспетчерское руководство работой подвижного состава». При этом профессиональные права будут соответствовать стандартам ЕС.

Новые образовательные программы Минобрнауки подготовит в течение года, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает «Инфореактор», изменения в законодательстве коснутся также граждан стран СНГ — Армении, Молдавии и Казахстана — гражданам которых позволят работать водителям в России с полученными на родине правами.