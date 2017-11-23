Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Следственный комитет проконтролирует проверку смерти мужчины в больнице Смоленска
Россия
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

    7:37  23 Ноября 2017
    244

    Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

    Москва, 23 ноября. В российском министерстве транспорта подготовлен законопроект, в рамках которого предлагается ввести в России две категории водительских прав — права автомобилистов-любителей и водителей-профессионалов. Водительские права профессионалов получат специальную отметку — международный код «95», который подтверждает их профессиональную подготовку.

    Целью законопроект Минтранс считает повышение уровня безопасности на дорогах — Россия в настоящее время остается одной из стран с высокой смертностью в ДТП. При этом обучение для автолюбителей упростится — для того, чтобы получить категорию В для вождения личного транспорта, им не придется изучать «принципы организации перевозок навалочных и сыпучих грузов» или «диспетчерское руководство работой подвижного состава». При этом профессиональные права будут соответствовать стандартам ЕС.

    Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

    Новые образовательные программы Минобрнауки подготовит в течение года, сообщает «Коммерсант».

    Как отмечает «Инфореактор», изменения в законодательстве коснутся также граждан стран СНГ — Армении, Молдавии и Казахстана — гражданам которых позволят работать водителям в России с полученными на родине правами.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть