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Эксперт рассказал, когда в России могут быть отменены паспорта
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    Эксперт рассказал, когда в России могут быть отменены паспорта

    7:14  23 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал, когда в России могут быть отменены паспорта

    Москва, 23 ноября. В перспективе паспорта гражданина Российской Федерации могут быть заменены на биометрическую идентификацию — например, сканирование лица и радужной оболочки глаза, которые обеспечивают высокую точность идентификации человека. По мнению Александра Ханина, который возглавляет российской компанию VisionLabs, где разрабатывается программное обеспечение для распознавания лиц, отмена паспортов может произойти в течение 15–20 лет.

    В ноябре стало известно, что Сбербанк покупает четверть акций VisionLabs для работы над системой биометрической идентификации клиентов банка. В крупнейшей российской банковской структуре надеются, что уже к 2020 году Сбербанк сможет стать «диджитал-банком» и обслуживать клиентов, не требуя паспортов или иных документов.

    «С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные, — рассказал Ханин. — Но в ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы».

    Эксперт рассказал, когда в России могут быть отменены паспорта

     

    «Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15–20 лет», — заявил Ханин в беседе с РИА Новости.

    Напомним, ранее «Газета.ru» писала о курьезных случаях с последней новинкой от компании Apple — смартфоном iPhone X, который использует собственную технологию распознавания лица пользователя FaceID для разблокировки. Технология, которой гордились в Apple, оказалась очень несовершенной — смартфоны регулярно не узнают своих пользователей, при этом даже дети умудряются найти способ обойти FaceID.

    Автор: Валентин Меликов
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