Жириновский предложил создать союз пяти государств во главе с Россией

Москва, 23 ноября. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил создать союзное государство, в которое войдут Россия, Сирия, Турция, Иран и Ирак.

«Мы все время двигались на Запад, а нас не пускали и нам устраивали войны. Не надо было двигаться туда, надо двигаться на юг, что мы сейчас и делаем», — заявил глава ЛДПР минувшей ночью, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия – 1».

«Я бы предложил создать союз пяти государств, куда войдут Россия, Сирия, Турция, Иран и Ирак. Мы можем договориться, что Россия обеспечит союзникам полную безопасность, в ответ нам надо передать военные базы. Также мы можем полностью выкупать их сельскохозяйственную продукцию, россияне будем отдыхать на их курортах», — продолжил политик.