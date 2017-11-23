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Весь мир
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Жириновский предложил создать союз пяти государств во главе с Россией
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    Жириновский предложил создать союз пяти государств во главе с Россией

    6:54  23 Ноября 2017
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    Жириновский предложил создать союз пяти государств во главе с Россией

    Москва, 23 ноября. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил создать союзное государство, в которое войдут Россия, Сирия, Турция, Иран и Ирак.

    «Мы все время двигались на Запад, а нас не пускали и нам устраивали войны. Не надо было двигаться туда, надо двигаться на юг, что мы сейчас и делаем», — заявил глава ЛДПР минувшей ночью, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия – 1». 

    «Я бы предложил создать союз пяти государств, куда войдут Россия, Сирия, Турция, Иран и Ирак. Мы можем договориться, что Россия обеспечит союзникам полную безопасность, в ответ нам надо передать военные базы. Также мы можем полностью выкупать их сельскохозяйственную продукцию, россияне будем отдыхать на их курортах», — продолжил политик.

    Жириновский предложил создать союз пяти государств во главе с Россией

    «Им выгодно сотрудничать с Россией. Они к нам тяготеют, так как Москва нигде не вмешивается напрямую в дела других стран. А по тому, как действовала Россия в Сирии, они увидели нашу мощь и наши возможности. Россия тут, Россия рядом, мы соседи. Не смотри, что давным-давно мы много друг с другом воевали — это все в прошлом. А сегодня может начаться положительное развитие», — констатировал Владимир Жириновский.

    Автор: Константин Терехов
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