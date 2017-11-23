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МГУ вошел в пятерку лучших вузов БРИКС по версии QS
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    МГУ вошел в пятерку лучших вузов БРИКС по версии QS

    6:50  23 Ноября 2017
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    МГУ вошел в пятерку лучших вузов БРИКС по версии QS

    Москва, 23 ноября. Московский государственный университет вошел в пятерку лучших высших учебных заведений стран БРИКС по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), в топ-50 попали еще девять российских вузов.

    МГУ занял пятую строчку в рейтинге, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на две позиции. На 11-ю строчку составители рейтинга поместили Новосибирский госуниверситет, Петербургский государственный университет оказался на 13-й позиции.

    Впервые в рейтинге оказались Высшая школа экономики и Томский политехнический университет, занявшие 39-ю и 49-ю строчку рейтинга соответственно. Также в топ-50 попали Томский государственный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и МГИМО.

    Составившие топ-50 эксперты Quacquarelli Symonds подчеркнули, что в этом году Россия продемонстрировала лучший результат за всю историю существования рейтинга.

    Автор: Виталий Малясев
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