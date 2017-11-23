Россияне положительно отозвались о новых купюрах с Крымом

Москва, 23 ноября. Около 45 тысяч положительных отзывов оставили россияне о новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщают «Известия».

По данным издания, представители регулятора собрали отзывы 45 тысяч россиян о новых банкнотах. Все отзывы оказались положительными.

«Мы видели большой интерес к ним со стороны наших граждан и получили положительные отзывы», — цитирует пресс-службу Центробанка издание.

Представитель регулятора отметил, что новые купюры напоминают внешним видом евро и удобны для пользования слабовидящими людьми. В дизайне банкнот использованы более яркие цвета и крупные изображения.

Эксперты считают, что проблем с введением в обращение новых банкнот не возникнет, но регулятор может задуматься о новом дизайне для всех российских купюр.

Напомним, купюры достоинством 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября текущего года. На банкноте в 200 рублей изображены символы Севастополя и Крыма, на купюре в 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром Восточный.