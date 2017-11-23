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Россияне положительно отозвались о новых купюрах с Крымом
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    Россияне положительно отозвались о новых купюрах с Крымом

    6:31  23 Ноября 2017
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    Россияне положительно отозвались о новых купюрах с Крымом

    Москва, 23 ноября. Около 45 тысяч положительных отзывов оставили россияне о новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщают «Известия».

    По данным издания, представители регулятора собрали отзывы 45 тысяч россиян о новых банкнотах. Все отзывы оказались положительными.

    «Мы видели большой интерес к ним со стороны наших граждан и получили положительные отзывы», — цитирует пресс-службу Центробанка издание.

    Представитель регулятора отметил, что новые купюры напоминают внешним видом евро и удобны для пользования слабовидящими людьми. В дизайне банкнот использованы более яркие цвета и крупные изображения.

    Эксперты считают, что проблем с введением в обращение новых банкнот не возникнет, но регулятор может задуматься о новом дизайне для всех российских купюр.

    Напомним, купюры достоинством 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября текущего года. На банкноте в 200 рублей изображены символы Севастополя и Крыма, на купюре в 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром Восточный.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #крым #купюры #банкноты
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