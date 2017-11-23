После Майдана экономика Украины уменьшилась в 2 раза — эксперт

Киев, 23 ноября. Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что за последние почти четыре года после Майдана экономика Украины уменьшилась в два раза.

Как было заявлено в ходе пресс-конференции, известные события зимы 2013–14 годов в итоге привели к тому, что ВВП незалежной было сокращено в два раза, а развития промышленная экономика стала сырьевой аграрной.

«Если в 2013-м году ВВП оценивался в 180 миллиардов долларов, то на конец прошлого года это было 92 миллиарда долларов. То есть, где-то на 49% уменьшился ВВП. Кроме того, очень ухудшилась его структура», — заявил эксперт

Также Степанюк добавил, что, по сути, Украина стала аграрным государством. Как доказательство этого – почти половина экспорта приходится на аграрную сырьевую продукцию.