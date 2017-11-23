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После Майдана экономика Украины уменьшилась в 2 раза — эксперт
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    После Майдана экономика Украины уменьшилась в 2 раза — эксперт

    6:19  23 Ноября 2017
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    После Майдана экономика Украины уменьшилась в 2 раза — эксперт

    Киев, 23 ноября. Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что за последние почти четыре года после Майдана экономика Украины уменьшилась в два раза.

    Как было заявлено в ходе пресс-конференции, известные события зимы 2013–14 годов в итоге привели к тому, что ВВП незалежной было сокращено в два раза, а развития промышленная экономика стала сырьевой аграрной.

    «Если в 2013-м году ВВП оценивался в 180 миллиардов долларов, то на конец прошлого года это было 92 миллиарда долларов. То есть, где-то на 49% уменьшился ВВП. Кроме того, очень ухудшилась его структура», — заявил эксперт

    Также Степанюк добавил, что, по сути, Украина стала аграрным государством. Как доказательство этого – почти половина экспорта приходится на аграрную сырьевую продукцию.

    «Все практически высокотехнологические предприятия сегодня или не работают, или работают в очень сокращенном режиме. До этого именно и привела политика насильственного разрыва с восточным вектором», — цитирует  Всеволода Степанюка «Политнавигатор».

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #майдан #всеволод степанюк
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