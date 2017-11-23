Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского
Москва, 23 ноября. Новости о кончине Дмитрия Хворостовского шокировало поклонников его таланта - пользователи социальных сетей скорбят в связи с кончиной оперного певца.
«В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский! Ему было 55 лет! Свет! Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь! Погас! Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович!», — написала Юлия Сапронова.
В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.!— Юлия Сапронова (@usapronova) November 22, 2017
Ему было 55 лет!
Свет!
Он нес людям свет!
Пытался осветить нам путь!
Погас!
Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович! pic.twitter.com/XifvQTdv7b
«Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий…», — написал Андрей Малосолов.
Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий....— Андрей Малосолов (@malosolov) November 22, 2017
«Ушёл Дмитрий Хворостовский… Прощайте, Великий Артист!», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ушёл Дмитрий Хворостовский...— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) November 22, 2017
Прощайте, Великий Артист! pic.twitter.com/suH4gPo9VY
«Умер прекрасный русский певец,сибиряк Дмитрий Хворостовский,талантливый мужественный человек. Несмотря на тяжёлую болезнь на свой последний концерт Дима приехал на свою малую Родину, в родной Красноярск.Светлая память…», — написала Наталья Яковлева.
Умер прекрасный русский певец,сибиряк Дмитрий Хворостовский,талантливый мужественный человек.— Яковлева Наталья (@master1152011) November 22, 2017
Несмотря на тяжёлую болезнь на свой последний концерт Дима приехал на свою малую Родину, в родной Красноярск.Светлая память... pic.twitter.com/o9CvIJfZ2V
«Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память!», — написала Julia Korovina.
Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память! #ДмитрийХворостовский pic.twitter.com/jOYgrD2bQf— Julia Korovina (@jupilika2) November 22, 2017
Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался прошлой ночью. Оперный певец будет похоронен на Новодевичьем кладбище.