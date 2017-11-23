Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского

Москва, 23 ноября. Новости о кончине Дмитрия Хворостовского шокировало поклонников его таланта - пользователи социальных сетей скорбят в связи с кончиной оперного певца.

«В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский! Ему было 55 лет! Свет! Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь! Погас! Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович!», — написала Юлия Сапронова.

В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.!

Ему было 55 лет!

Свет!

Он нес людям свет!

Пытался осветить нам путь!

Погас!

Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович! pic.twitter.com/XifvQTdv7b — Юлия Сапронова (@usapronova) November 22, 2017

«Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий…», — написал Андрей Малосолов.

Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий.... — Андрей Малосолов (@malosolov) November 22, 2017

«Ушёл Дмитрий Хворостовский… Прощайте, Великий Артист!», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ушёл Дмитрий Хворостовский...

Прощайте, Великий Артист! pic.twitter.com/suH4gPo9VY — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) November 22, 2017

«Умер прекрасный русский певец,сибиряк Дмитрий Хворостовский,талантливый мужественный человек. Несмотря на тяжёлую болезнь на свой последний концерт Дима приехал на свою малую Родину, в родной Красноярск.Светлая память…», — написала Наталья Яковлева.

Умер прекрасный русский певец,сибиряк Дмитрий Хворостовский,талантливый мужественный человек.

Несмотря на тяжёлую болезнь на свой последний концерт Дима приехал на свою малую Родину, в родной Красноярск.Светлая память... pic.twitter.com/o9CvIJfZ2V — Яковлева Наталья (@master1152011) November 22, 2017

«Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память!», — написала Julia Korovina.

Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память! #ДмитрийХворостовский pic.twitter.com/jOYgrD2bQf — Julia Korovina (@jupilika2) November 22, 2017

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался прошлой ночью. Оперный певец будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

