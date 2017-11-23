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#Соцсети
Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского
#Соцсети
Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского
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    Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского

    6:01  23 Ноября 2017
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    Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского

    Москва, 23 ноября. Новости о кончине Дмитрия Хворостовского шокировало поклонников его таланта - пользователи социальных сетей скорбят в связи с кончиной оперного певца.

    «В Лондоне умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский! Ему было 55 лет! Свет! Он нес людям свет! Пытался осветить нам путь! Погас! Вечная и Светлая Вам Память Дмитрий Александрович!», — написала Юлия Сапронова.

    «Дмитрий Хворостовский, могучий красноярский голос, скончался сегодня. Огромная трагедия для всей русской оперной школы, для всего мирового оперного искусства. Отмучился от тяжкой болезни. Спите спокойно, Дмитрий…», — написал Андрей Малосолов.

    «Ушёл Дмитрий Хворостовский… Прощайте, Великий Артист!», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

    «Умер прекрасный русский певец,сибиряк Дмитрий Хворостовский,талантливый мужественный человек. Несмотря на тяжёлую болезнь на свой последний концерт Дима приехал на свою малую Родину, в родной Красноярск.Светлая память…», — написала Наталья Яковлева.

    «Ушел волшебный голос. Наверное, на Небесах хороший концерт намечается. Спасибо, Дмитрий Хворостовский, за чудесную Вашу музыку! Скорбим! Светлая память!», — написала Julia Korovina.

    Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался прошлой ночью. Оперный певец будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #дмитрий хворостовский
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