МЧС отправило в Донбасс 71-ю колонну с гуманитарной помощью

Москва, 23 ноября. В Донбасс отправилась 71-я автоколонна с гуманитарной помощью, в настоящее время конвой движется в сторону российской границы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, колонна везет 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе «медицинское имущество», медикаменты, детские подарки и продуктовые наборы. Необходимые таможенные процедуры конвой пройдет на пунктах пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк». Далее колонна проследует в два пункта назначения в Луганской и Донецкой областях Украины.

Автомобилями конвоя управляют опытные водители. Колонну сопровождают технический персонал и медики, которые готовы оказать своевременную помощь, если в ней возникнет необходимость.