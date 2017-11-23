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МЧС отправило в Донбасс 71-ю колонну с гуманитарной помощью
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    МЧС отправило в Донбасс 71-ю колонну с гуманитарной помощью

    5:53  23 Ноября 2017
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    МЧС отправило в Донбасс 71-ю колонну с гуманитарной помощью

    Москва, 23 ноября. В Донбасс отправилась 71-я автоколонна с гуманитарной помощью, в настоящее время конвой движется в сторону российской границы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

    По данным ведомства, колонна везет 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе «медицинское имущество», медикаменты, детские подарки и продуктовые наборы. Необходимые таможенные процедуры конвой пройдет на пунктах пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк». Далее колонна проследует в два пункта назначения в Луганской и Донецкой областях Украины.

    Автомобилями конвоя управляют опытные водители. Колонну сопровождают технический персонал и медики, которые готовы оказать своевременную помощь, если в ней возникнет необходимость.

    Автор: Виталий Малясев
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    #донбасс #мчс #гумконвой
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