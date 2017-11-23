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Власти Эквадора рекомендовали Ассанжу воздержаться от заявлений по Каталонии
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    Власти Эквадора рекомендовали Ассанжу воздержаться от заявлений по Каталонии

    5:42  23 Ноября 2017
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    Власти Эквадора рекомендовали Ассанжу воздержаться от заявлений по Каталонии

    Кито, 23 ноября. Власти Эквадора рекомендовали основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не делать каких-либо публичных заявлений по ситуации в Каталонии.

    С таким предупреждением выступили во внешнеполитическом ведомстве, не желая портить отношения Эквадора и Испании. Официальный Кито придерживается принципов территориальной целостности государств.

    «Эквадорские вновь обратили внимание господина Ассанжа на его обязательство не делать заявления или предпринимать действия, которые могли бы навредить международным отношениям Эквадора», — говорится в опубликованном МИД коммюнике.

    Как напоминают «Известия», ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно выражал поддержку референдуму о независимости Каталонии и одобрял отделение региона от Испании.

    Автор: Константин Терехов
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    #джулиан ассанж #каталония #wikileaks #испания #эквадор
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