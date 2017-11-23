Власти Эквадора рекомендовали Ассанжу воздержаться от заявлений по Каталонии

Кито, 23 ноября. Власти Эквадора рекомендовали основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не делать каких-либо публичных заявлений по ситуации в Каталонии.

С таким предупреждением выступили во внешнеполитическом ведомстве, не желая портить отношения Эквадора и Испании. Официальный Кито придерживается принципов территориальной целостности государств.

«Эквадорские вновь обратили внимание господина Ассанжа на его обязательство не делать заявления или предпринимать действия, которые могли бы навредить международным отношениям Эквадора», — говорится в опубликованном МИД коммюнике.

Как напоминают «Известия», ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно выражал поддержку референдуму о независимости Каталонии и одобрял отделение региона от Испании.