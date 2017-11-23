Керимова могли задержать из-за «российского досье» в США

Вашингтон, 23 ноября. Ситуация вокруг задержанного в Ницце члена Совета Федерации Сулеймана Керимова может быть связана с расследование «российского досье» в США. Об этом со ссылкой на неоднозначный ответ ФБР сообщают «Известия».

Издание обратилось к Федеральному бюро расследований (ФБР) с запросом о возможной причастности к задержанию российского сенатора деятельности спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследования «российского досье». В ответ ведомство не подтвердило, но и не опровергло информацию.

«ФБР не подтверждает и не отрицает существования расследований и не может комментировать данный вопрос», — цитирует ведомство издание.

Ранее западные СМИ сообщали, что Сулейман Керимов контактировал с российским гражданином Ринатом Ахметшиным, которого называют бывшим сотрудником российской разведки и подозревают в «тесных связях с правительством России». Сам Ахметшин отвергает все обвинения.