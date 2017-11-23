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Стало известно о гидроакустической аномалии у места пропажи аргентинской подлодки
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    Стало известно о гидроакустической аномалии у места пропажи аргентинской подлодки

    5:29  23 Ноября 2017
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    Стало известно о гидроакустической аномалии у места пропажи аргентинской подлодки

    Буэнос-Айрес, 23 ноября. В районе предполагаемого места пропажи аргентинской подводной лодки была зафиксирована гидроакустическая аномалия.

    По словам представителя военно-морских сил государства Энрике Бальби, аномалия была зафиксирована примерно в 30 милях к северу от того места, когда экипаж «Сан-Хуана» последний раз выходил на связь.

    К месту гидроакустической аномалии уже направлены суда ВМС Аргентины гидролокаторами, который должны прибыть к заданной точке уже в самые ближайшие часы.

    Как напоминает «Газета.ru», помощь в поиске пропавшей подводной лодки аргентинскому лидеру Маурисио Макри предложил Владимир Путин. Не так давно стало известно, что президент США также отдал распоряжение в помощи.

    Автор: Константин Терехов
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    #аргентина #сан хуан
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