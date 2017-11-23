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В США раввин получил документ, где Севастополь признается российским
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    В США раввин получил документ, где Севастополь признается российским

    5:17  23 Ноября 2017
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    В США раввин получил документ, где Севастополь признается российским

    Нью-Йорк, 23 ноября. На проходящем в Нью-Йорке Всемирном еврейском конгрессе раввина из Севастополя представили как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

    Вольф отметил, что в работе конгресса участвуют конгрессмены США и политики со всего мира. Поэтому то, что его признали представителем российского Севастополя, раввин считает знаковым событием.

    «Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали», — заявил раввин.

    Вольф подчеркнул, что получил документ, в котором в списке участников он значится как представитель России. На его пропуске также было написано «Sevastopol, Russia». По мнению раввина, если Крым и Севастополь признала российскими настолько авторитетная организация, «то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет».

    Напомним, Всемирный еврейский конгресс походил в Нью-Йорке с 16 по 22 ноября. На мероприятие собрались более пяти тысяч представителей еврейских общин со всего мира.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #крым
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