В США раввин получил документ, где Севастополь признается российским

Нью-Йорк, 23 ноября. На проходящем в Нью-Йорке Всемирном еврейском конгрессе раввина из Севастополя представили как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

Вольф отметил, что в работе конгресса участвуют конгрессмены США и политики со всего мира. Поэтому то, что его признали представителем российского Севастополя, раввин считает знаковым событием.

«Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали», — заявил раввин.

Вольф подчеркнул, что получил документ, в котором в списке участников он значится как представитель России. На его пропуске также было написано «Sevastopol, Russia». По мнению раввина, если Крым и Севастополь признала российскими настолько авторитетная организация, «то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет».

Напомним, Всемирный еврейский конгресс походил в Нью-Йорке с 16 по 22 ноября. На мероприятие собрались более пяти тысяч представителей еврейских общин со всего мира.