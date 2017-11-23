США вслед за Россией предложили помощь Аргентине в поисках подлодки

Вашингтон, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки вслед за Российской Федерацией предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки.

Как оказалось, Дональд Трамп, по его словам, уже «давно отдал распоряжение», однако написал об этом в Twitter только после того, как было объявлено о телефонном разговоре между президентами России и Аргентины.

В нем, напомним, Владимир Путин высказал своему коллеге Маурисио Макри слова поддержки и предложил всестороннюю помощь в проведение поисково-спасательных работ.

В частности, Россия предоставит Аргентине высокотехнологическое океанографическое судно для помощи в поиске пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Буэнос-Айрес поблагодарил Москву за такой шаг.

«Я уже давно отдал распоряжение помочь Аргентине при проведении операции по поиску и спасению их пропавшей подлодки. На ее борту 45 человек, времени остается мало. Пусть Господь хранит их и народ Аргентины», — немного запоздало, но написал Трамп в Twitter.

Как напоминает «Газета.ru», субмарина San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Активный поиск подводной лодки начался уже на следующий день.