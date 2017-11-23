Косачев: Американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия по Сирии

Москва, 23 ноября. Итоги переговоров президентов России, Турции и Ирана в Сочи подтвердили доминирование «тройки» в урегулировании конфликта в Сирии. Такое мнение на своей страничке в социальной сети Facebook выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что США вынуждены предоставить России свободу действий, так как не имеют возможности диктовать свои условия.

«Договоренности России, Турции и Ирана — безусловное подтверждение тому факту, что «тройка» как взяла на себя инициативу в сирийском вопросе, так и не выпускает ее, — пишет Косачев. — Конечно же, это стало возможным благодаря решающему вмешательству России в конфликт, после чего в нем произошел коренной перелом».

Сенатор отметил, что Россия не ведет себя «узурпатором», что позволило появиться трехстороннему сотрудничеству «столь разных держав». Формат тройки, по его мнению, стал гарантом «предстоящего мирного процесса».

Косачев подчеркнул, что «выиграть мир» в республике «будет сложнее, чем выиграть войну». Но, по мнению сенатора, на успех мирного урегулирования в Сирии влияет признание «ведущими игроками» роли Москвы и «определенный (скорее негласный и вынужденный) карт-бланш России от Запада». Кроме того, на ситуацию влияет разгром основных сил террористов, усталость страны от войны и желание многих сил «действовать конструктивно».

Сенатор также заявил, что Запад смирился с присутствием России в регионе. Хотя США и их союзников беспокоит усиление Ирана, но «американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия».