Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
#Соцсети
Он нес людям свет: в сети скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского
Политика
Косачев: Американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев: Американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия по Сирии

    4:39  23 Ноября 2017
    246

    Косачев: Американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия по Сирии

    Москва, 23 ноября. Итоги переговоров президентов России, Турции и Ирана в Сочи подтвердили доминирование «тройки» в урегулировании конфликта в Сирии. Такое мнение на своей страничке в социальной сети Facebook выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    Сенатор подчеркнул, что США вынуждены предоставить России свободу действий, так как не имеют возможности диктовать свои условия.

    «Договоренности России, Турции и Ирана — безусловное подтверждение тому факту, что «тройка» как взяла на себя инициативу в сирийском вопросе, так и не выпускает ее, — пишет Косачев. — Конечно же, это стало возможным благодаря решающему вмешательству России в конфликт, после чего в нем произошел коренной перелом».

    Сенатор отметил, что Россия не ведет себя «узурпатором», что позволило появиться трехстороннему сотрудничеству «столь разных держав». Формат тройки, по его мнению, стал гарантом «предстоящего мирного процесса».

    Косачев подчеркнул, что «выиграть мир» в республике «будет сложнее, чем выиграть войну». Но, по мнению сенатора, на успех мирного урегулирования в Сирии влияет признание «ведущими игроками» роли Москвы и «определенный (скорее негласный и вынужденный) карт-бланш России от Запада». Кроме того, на ситуацию влияет разгром основных сил террористов, усталость страны от войны и желание многих сил «действовать конструктивно».

    Сенатор также заявил, что Запад смирился с присутствием России в регионе. Хотя США и их союзников беспокоит усиление Ирана, но «американцы не в той позиции, чтобы диктовать условия».

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #косачев #сочи #урегулирование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть