Керимова не поместят в тюрьму, но обяжут внести залог в €5 млн

Париж, 23 ноября. Задержанного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова обяжут заплатить залог в пять млн евро и сдать паспорт. Об этом со ссылкой на прокурора Ниццы Мишеля Прэтра сообщает РИА Новости.

Прокурор отметил, что Керимов не будет помещен в тюрьму, но ему придется выполнить ряд условий. Сенатору запретят покидать департамент Приморские Альпы и обяжут несколько раз в неделю посещать полицию. Также Керимов должен будет сдать паспорт и внести залог в пять млн евро. Кроме того, суд запретил сенатору вступать в контакт с «некоторыми лицами».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в Ницце 20 ноября. Французские власти подозревают сенатора в нарушении процедуры при покупке вилы на Лазурном берегу и уклонении уплаты от налогов.