Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Керимова не поместят в тюрьму, но обяжут внести залог в €5 млн
Технологии
Через ЭРА-ГЛОНАС можно будет заказать пиццу или билеты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Через ЭРА-ГЛОНАС можно будет заказать пиццу или билеты

    3:36  23 Ноября 2017  /обновлено: 3:37  23 Ноября 2017
    50

    Через ЭРА-ГЛОНАС можно будет заказать пиццу или билеты

    Москва, 23 ноября. В 2018 году автолюбители смогут заказывать с помощью ЭРА-ГЛОНАСС ряд коммерческих услуг. Об этом со ссылкой на гендиректора АО ГЛОНАСС Андрея Жерегелю сообщает Deita.ru.

    По данным издания, в 2018 году систему экстренного реагирования при ДТП в ЭРА-ГЛОНАСС оснастят дополнительными терминалами, через которые автолюбители смогут заказать коммерческие услуги. О стоимости нового сервиса пока не сообщается.

    Через ЭРА-ГЛОНАС можно будет заказать пиццу или билеты

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин поставил задачу сравнять ГЛОНАСС по эффективности с западным аналогом GPS. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил, что на конкурентные показатели российская система выйдет уже в 2020 году.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #глонасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть