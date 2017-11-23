Через ЭРА-ГЛОНАС можно будет заказать пиццу или билеты

Москва, 23 ноября. В 2018 году автолюбители смогут заказывать с помощью ЭРА-ГЛОНАСС ряд коммерческих услуг. Об этом со ссылкой на гендиректора АО ГЛОНАСС Андрея Жерегелю сообщает Deita.ru.

По данным издания, в 2018 году систему экстренного реагирования при ДТП в ЭРА-ГЛОНАСС оснастят дополнительными терминалами, через которые автолюбители смогут заказать коммерческие услуги. О стоимости нового сервиса пока не сообщается.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин поставил задачу сравнять ГЛОНАСС по эффективности с западным аналогом GPS. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил, что на конкурентные показатели российская система выйдет уже в 2020 году.