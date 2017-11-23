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WSJ рассказал о лидерстве России в сирийском урегулировании
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    WSJ рассказал о лидерстве России в сирийском урегулировании

    3:15  23 Ноября 2017  /обновлено: 3:18  23 Ноября 2017
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    WSJ рассказал о лидерстве России в сирийском урегулировании

    Москва, 23 ноября. В мирном урегулировании ситуации в Сирии США все больше отходят на второстепенные роли, уступив лидерство России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

    В посвященном итогам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом материале отмечается, что Россия все больше доминирует в процессе урегулирования конфликта в Сирии.

    «В последние месяцы Москва обретает все более доминирующую роль в посреднических усилиях, направленных на прекращение конфликта, а также позиционирует себя в качестве движущей силы региона, затмевая переговоры под эгидой ООН», — пишет WSJ.

    Издание отмечает, что «прогресс в области снижения уровня насилия в Сирии» в большей степени достигнут в Астане. США автор отводит второстепенную роль.

    Между тем, действия США в борьбе с террористами не всегда носят однозначный характер. Ранее в Сети появился видеоролик с признанием плененного сирийскими военными командира ИГИЛ1. Один из лидеров террористической организации на видео признается в сотрудничестве террористов с США.

    В то же время ВКС РФ продолжают бороться с террористами в Сирии, помогая правительственным войскам освобождать населенные пункты к западу от Евфрата.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #сирия
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