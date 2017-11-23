Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову
Спорт
Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову

    2:58  23 Ноября 2017
    38

    Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову

    Москва, 23 ноября. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не понимает причин столь пристального внимания к России со стороны WADA. Также ему непонятно доверие со стороны комиссии Макларена показаниям бывшего директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова.

    В эту среду Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненном недопуске к Олимпийским играм российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Кроме того, Александра Третьякова лишили золотой медали, а Елены Никитиной – бронзовой.

    Как отметил Мамиашвили, у него вызывают сомнения методы WADA. Так, по его словам, агентство сделало свои выводы не на основании проведенных анализов проб, а исходя из «царапин на пробирках» и разговорах о повышенном уровне соли.

    «Если честно, мне сложно понять это. Почему проверяют только Россию? Почему Макларен так доверяет показаниям Родченкова, с которым отказывались работать практически все российские спортсмены?», – приводи слова Мамиашвили газета «Известия».

    Напомним, что Федерация бобслея и скелетона России заявила о своем намерении добиваться пересмотра решения МОКа.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мок #wada #спорт #родченков #мамиашвили
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть