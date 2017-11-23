Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову

Москва, 23 ноября. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не понимает причин столь пристального внимания к России со стороны WADA. Также ему непонятно доверие со стороны комиссии Макларена показаниям бывшего директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова.

В эту среду Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненном недопуске к Олимпийским играм российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Кроме того, Александра Третьякова лишили золотой медали, а Елены Никитиной – бронзовой.

Как отметил Мамиашвили, у него вызывают сомнения методы WADA. Так, по его словам, агентство сделало свои выводы не на основании проведенных анализов проб, а исходя из «царапин на пробирках» и разговорах о повышенном уровне соли.

«Если честно, мне сложно понять это. Почему проверяют только Россию? Почему Макларен так доверяет показаниям Родченкова, с которым отказывались работать практически все российские спортсмены?», – приводи слова Мамиашвили газета «Известия».

Напомним, что Федерация бобслея и скелетона России заявила о своем намерении добиваться пересмотра решения МОКа.