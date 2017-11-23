Вагоны для курящих в поездах дальнего следования предложили сделать в России
Москва, 23 ноября. В Госдуме предложили создать в поездах дальнего следования вагоны для курящих пассажиров, билеты в которые будут стоить дороже, чем в обычные вагоны. Об этом со ссылкой на члена Комитета Госдумы по международным делам Виталия Милонова сообщает «Парламентская газета».
Издание отмечает, что в настоящее время в поездах дальнего следования курение запрещено. Но зачастую курящие пассажиры нарушают закон, закуривая в тамбуре.
Парламентарий уверен, что если курильщик готов ради пагубной привычки платить больше, то ему нужно предоставить такую возможность.
«Пускай РЖД покупает и прицепляет специальные вагоны, где курильщики не будут мешать остальным людям, потому что нужно в первую очередь думать о тех, кто не курит», — заявил Милонов.