Власти Франции предъявили Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов

Ницца, 23 ноября. Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во французской Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств. Сейчас суд примет решение о мере пресечения», – приводит слова прокурора РИА Новости.

Напомним, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце в этот понедельник. Как сообщают представители российского консульства, сейчас российские дипломаты добиваются от французских властей освобождения сенатора.

Кроме того, МИД России уже направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.