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Власти Франции предъявили Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов
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    Власти Франции предъявили Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов

    2:40  23 Ноября 2017
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    Власти Франции предъявили Керимову обвинения в уклонении от уплаты налогов

    Ницца, 23 ноября. Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во французской Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

    «Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств. Сейчас суд примет решение о мере пресечения», – приводит слова прокурора РИА Новости.

    Напомним, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце в этот понедельник. Как сообщают представители российского консульства, сейчас российские дипломаты добиваются от французских властей освобождения сенатора.

    Кроме того, МИД России уже направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

    Автор: Антон Зарубин
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    #франция #налоги #ницца #прокурор #керимов
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