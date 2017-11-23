Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Мамиашивили: Сложно понять, почему Макларен так доверяет Родченкову
Весь мир
Дания будет следить за Россией со шпионской башни на острове Борнхольм
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дания будет следить за Россией со шпионской башни на острове Борнхольм

    2:26  23 Ноября 2017
    32

    Дания будет следить за Россией со шпионской башни на острове Борнхольм

    Копенгаген, 23 ноября. Дания построит на острове Борнхольм «шпионскую станцию» с 90-метровой башней для радиоперехвата сообщений по всему Балтийскому морю и на территории России. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

    Высотой башня будет сопоставима со статуей Свободы в США. Строительство станции в Дании оправдывают напряженными отношениями НАТО с Москвой.

    «Я бы сказал, что эта инициатива увеличит способность СВР понимать намерения России по отношению к Дании», — цитирует издание главу Службы военной разведки Дании (СВР) Ларса Финдсена.

    Новая станция станет заменой радиолокационному комплексу, который был закрыт несколько лет назад. Финдсен подчеркнул, что стране нужно снова сделать сбор разведданных приоритетным.

    Издание отмечает, что Борнхольм во время Второй мировой войны был оккупирован немецкими войсками и освобожден Советским Союзом в 1945 году. Москва вернула Дании остров в ответ на заверения, что на нем никогда не будут размещаться войска западных стран.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #нато #разведка #слежка #дания #башня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть