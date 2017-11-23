Дания будет следить за Россией со шпионской башни на острове Борнхольм

Копенгаген, 23 ноября. Дания построит на острове Борнхольм «шпионскую станцию» с 90-метровой башней для радиоперехвата сообщений по всему Балтийскому морю и на территории России. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

Высотой башня будет сопоставима со статуей Свободы в США. Строительство станции в Дании оправдывают напряженными отношениями НАТО с Москвой.

«Я бы сказал, что эта инициатива увеличит способность СВР понимать намерения России по отношению к Дании», — цитирует издание главу Службы военной разведки Дании (СВР) Ларса Финдсена.

Новая станция станет заменой радиолокационному комплексу, который был закрыт несколько лет назад. Финдсен подчеркнул, что стране нужно снова сделать сбор разведданных приоритетным.

Издание отмечает, что Борнхольм во время Второй мировой войны был оккупирован немецкими войсками и освобожден Советским Союзом в 1945 году. Москва вернула Дании остров в ответ на заверения, что на нем никогда не будут размещаться войска западных стран.