Захарова рассказала о поразившем ее десять лет назад концерте Хворостовского
Москва, 23 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского. По ее словам, она «ощущала счастье», слушая его выступление в Карнеги-холле десять лет назад.
Своими воспоминаниями об ушедшем певце она поделилась в своем Facebook.
«Я помню, как лет десять назад в Карнеги-холл давали благотворительный концерт Дмитрий Хворостовский и Анна Нетребко. Я сидела на крайнем месте первого ряда с той стороны, где пел он. В тот вечер тоже хотелось повелевать временем, приказав суткам не заканчиваться, хотелось слушать это ещё и ещё. Слушать и видеть. Это было настолько бесподобно», – написала Захарова.
По ее словам, этот вечер для нее по-прежнему «словно вчера».
«Я знаю точно, что в эти два часа я отчётливо ощущала счастье», – подвела итог Захарова.
Напомним, что Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после тяжелой и продолжительной болезни. У оперного певца была диагностирована опухоль мозга.