Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки

Москва, 23 ноября. Российский президент Владимир Путин в телефонной беседе со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил использоваться российской судно для проведения поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает МИД Аргентины.

«Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях», – сообщает внешнеполитическое ведомство Аргентины.

Напомним, что ранее президенты России и Аргентины провели телефонный разговор, в ходе которого был обсужден ряд вопросов. Центральной темой стал инцидент с аргентинской подлодкой «Сан-Хуан», которая неделю назад перестала выходить на связь после выхода из порта Ушуайя в городе Мар-дель-Плата.