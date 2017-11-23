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Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки
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    Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки

    2:00  23 Ноября 2017
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    Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки

    Москва, 23 ноября. Российский президент Владимир Путин в телефонной беседе со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил использоваться российской судно для проведения поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает МИД Аргентины.

    «Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях», – сообщает внешнеполитическое ведомство Аргентины.

    Напомним, что ранее президенты России и Аргентины провели телефонный разговор, в ходе которого был обсужден ряд вопросов. Центральной темой стал инцидент с аргентинской подлодкой «Сан-Хуан», которая неделю назад перестала выходить на связь после выхода из порта Ушуайя в городе Мар-дель-Плата.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #аргентина #подлодка #помощь #макри
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