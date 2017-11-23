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США признались, что поставляли на Украину летальное оружие
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    США признались, что поставляли на Украину летальное оружие

    1:43  23 Ноября 2017
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    США признались, что поставляли на Украину летальное оружие

    Вашингтон, 23 ноября. Американская компания AirTronic USA призналась, что с 2016 года поставляла на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7. Об этом сообщает украинский сайт «Голос Америки».

    В компании уверяют, что данные гранатометы имеют ограниченную дальность попадания, поэтому данное оружие якобы может быть использовано лишь в оборонных целях.

    «Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу», — приводит «Газета.ru» слова главы компании Ричарда Вендивера.

    Бизнесмен убежден, что поставки данных гранатометов не противоречат минским соглашениям.

    Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон начнет поставки более мощного оружия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #рпг #гранатомет #вендивер
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