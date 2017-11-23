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Весь мир
Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова
Весь мир
Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова
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    Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова

    1:20  23 Ноября 2017
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    Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова

    Париж, 23 ноября. Во французской Ницце продолжается допрос российского сенатора Сулеймана Керимова. Когда он завершится пока сказать невозможно, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

    «Допрос у судебного следователя все еще продолжается, я не могу сказать, сколько он еще продлится», — приводит РИА Новости слова французского прокурора.

    Напомним, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции. В российском посольстве уже заявили, что добиваются его освобождения.  

    Кроме того, МИД России уже направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #франция #ницца #допрос #керимов
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