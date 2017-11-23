Следователи в Ницце продолжают допрос сенатора РФ Керимова

Париж, 23 ноября. Во французской Ницце продолжается допрос российского сенатора Сулеймана Керимова. Когда он завершится пока сказать невозможно, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Допрос у судебного следователя все еще продолжается, я не могу сказать, сколько он еще продлится», — приводит РИА Новости слова французского прокурора.

Напомним, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции. В российском посольстве уже заявили, что добиваются его освобождения.

Кроме того, МИД России уже направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.