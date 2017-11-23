Россия, Иран и Турция создали подлинную антитеррористическую коалицию – Слуцкий

Москва, 23 ноября. Россия, Иран и Турция сумели создать подлинную антитеррористическую коалицию, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), подводя итоги прошедших в Сочи переговоров лидеров трех стран.

В эту среду президенты Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи подготовили заявление, в котором призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, а также подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов в Сирии. Кроме того, они выступили в поддержку межсирийского диалога.

«Саммит в Сочи показал единство подходов России, Турции и Ирана к сирийскому урегулированию. В том числе, это касается вопросов функционирования зон деэскалации в контексте сохранения суверенитета Сирии. Можно считать, что три страны создали подлинную антитеррористическую коалицию», — приводит слова Слуцкого «Газета.ru»

Слуцкий также отметил, что три государства продолжат координировать свои усилия для окончательной победы над терроризмом в Турции.



