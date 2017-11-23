Минздрав РФ подготовил законопроект о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах

Москва, 22 ноября. Законопроект о запрете кальянов в кафе и ресторанах был подготовлен Минздравом России в рамках антитабачного закона. Согласно тексту инициативы, запрет на кальяны должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Предложенные изменения должны сократить спрос на табак и табачные изделия. Кроме того, сейчас использование кальянов создает сложности для применения антитабачного закона на практике – проверяющие органы не всегда могут однозначно сказать, есть ли в курительной смеси табак.

В итоге, Минздрав предложил ввести ограничение на использование кальянов и табачных смесей. Как отмечает ведомство, кальян зачастую куда более вреден, чем обычные сигареты, пишет канал «360».

Напомним, что Минздравом была разработана концепция по противодействию табачному дыму на 2017−2022 годы. Ее приоритетом названа защита детей от воздействия вредных веществ.