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Пласидо Доминго о смерти Хворостовского: Мою боль не передать словами
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    Пласидо Доминго о смерти Хворостовского: Мою боль не передать словами

    0:16  23 Ноября 2017
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    Пласидо Доминго о смерти Хворостовского: Мою боль не передать словами

    Москва, 23 ноября. Знаменитый оперный тенор Пласидо Доминго заявил, что скорбит в связи со смертью своего российского коллеги Дмитрий Хворостовского. Он назвал баритон скончавшегося артиста одним из лучших в мире.

    «Умолк один из лучших голосов нашего времени - мою боль не передать словами. Димин голос несравненной красоты, голос и его непревзойденная артистичность трогала души миллионов ценителей музыки», – приводит слова Доминго РИА Новости.

    Он подчеркнул, что смерть Хворостовского является огромной потерей для оперного мира.

    Доминго добавил, что молится за семью Хворостовского и скорбит вместе с ней в связи с такой трагической утратой.

    Напомним, что Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после тяжелой и продолжительной болезни. У оперного певца была диагностирована опухоль мозга.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #хворостовский #смерть #певец #опера #доминго
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