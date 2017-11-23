Пласидо Доминго о смерти Хворостовского: Мою боль не передать словами

Москва, 23 ноября. Знаменитый оперный тенор Пласидо Доминго заявил, что скорбит в связи со смертью своего российского коллеги Дмитрий Хворостовского. Он назвал баритон скончавшегося артиста одним из лучших в мире.

«Умолк один из лучших голосов нашего времени - мою боль не передать словами. Димин голос несравненной красоты, голос и его непревзойденная артистичность трогала души миллионов ценителей музыки», – приводит слова Доминго РИА Новости.

Он подчеркнул, что смерть Хворостовского является огромной потерей для оперного мира.

Доминго добавил, что молится за семью Хворостовского и скорбит вместе с ней в связи с такой трагической утратой.

Напомним, что Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после тяжелой и продолжительной болезни. У оперного певца была диагностирована опухоль мозга.