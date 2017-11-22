Подождать, пока ребенок остынет: украинцы возмутились «полезному совету» министра здравоохранения

Неподвижно лежит на газоне игрок ЦСКА…нет, помощь врачей уже не нужна. (Сергей Дерепа, украинский футбольный комментатор)

Министр здравоохранения Украины (с приставкой и.о.) Ульяна Супрун заявила, что высокая температура и давление у детей — не повод вызывать скорую помощь. И многие украинцы поняли, почему за Супрун закрепилось прозвище «доктор смерть».

#новости из Хутора "Дурдом-Вэсэлка" ! Доктор Смерть Ульяна #Супрун заявила, что высокая температура и повышенное кровяное давление, не являются предлогом для вызова скорой медицинской помощи! pic.twitter.com/Qfvdgd9pf2 — Анфиса Крымская (@Crimea1313) November 20, 2017

Медики единодушны во мнении, что при высокой температуре у ребенка следует без промедления вызывать скорую. Самодеятельность недопустима, ведь речь может идти об угрозе жизни. Не удивительно, что совет Ульяны Супрун вызвал у родителей шквал возмущения.

"ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА У РЕБЁНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА" - СУПРУН !☹ pic.twitter.com/C2wyiZjz6U — Николай Войтенко (@zZSd8GxxB8E1IN5) November 21, 2017

Например, пользователь Николай Войтенко назвал американскую украинку «министром сокращения населения».

Высокая температура у ребенка не является поводом для вызова экстренной мед. помощи- Супрун

нормально...т.е. надо подождать пока остывать начнет.У нас главнючка минздрава тоже недалеко ушла.Сокращение населения это вам не в тапки...это дело гос.важности...бюджет откат и все такое — Виктория (@1973Volgina) November 20, 2017

В схожем русле мыслил и некто borusrd.

Влада не приховує свої наміри знищити українців. Супрун заявила, що висока температура у дитини не є підставою для виклику фахівців екстренної медицини! (ВІДЕО) | Бизнес Украина https://t.co/UKAAuo6CRi — borusrd (@borusrd) November 17, 2017

Пользователь по имени Виктория логически продолжила министерскую рекомендация, предложив подождать, когда «ребенок остынет».

Сижу и думаю... Супрун кикимора или все-таки ведьма? — Какиздуша Окатилло (@d_llall) November 21, 2017

Пользователь «Какиздуша окатило» долго всматривался в лицо госпожи Супрун, пытаясь разгадать, кто перед ним: кикимора или ведьма. Добрый стрелок задался вопросом: нормально ли, что доктор смерть бесчинствует?

Это нормально? Доктор Смерть бесчинствует. https://t.co/0cnUnv8qXu — Добрый Стрелок (@0ZbRMdG0E7XpI7w) November 19, 2017

Алексею Литвиненко стало интересно, есть ли дети у самой госпожи Супрун.

У ТЕБЯ САМОЙ ДЕТИ ЕСТЬ? Супрун: горячка у ребенка еще не повод вызывать скорую (ВИДЕО) | Новости 365 https://t.co/s7wY63L6IY — MAleksej Litvinenko (@MAleksejL) November 21, 2017

Впрочем, украинцы в социальных сетях не только жаловались, восклицали и бранились. Кое-кто делился полезным практичным опытом.

Есть старый флотский способ сбить температуру: Обмотать в мокрую простынь и поливать холодной водой. Это если под 42 и Супрун в министрах. — Роб Рой(мл). (@old_intafy) November 21, 2017

«Есть старый флотский способ сбить температуру: Обмотать в мокрую простынь и поливать холодной водой. Это если под 42 и Супрун в министрах», написал пользователь под ником Роб Рой.

Психиатры обеспокоены. Врач-психиатр Семен Глузман выразил серьезную обеспокоенность в связи с пребыванием Супрун на высоком посту.

Семен Глузман: Назначение на должность главы Минздрава Супрун — всего лишь «гуманитарная помощь» США — Ракурс https://t.co/uxyD5DAyyx — EWA ZORINA (@krepkiyekorni) November 21, 2017

Он назвал министра «гуманитарной помощью США». И действительно, у «доктора Смерть» для ее должности лишь два очевидных достоинства: американское гражданство и преданность «идеалам Майдана». В «революции достоинства» Супрун приняла самое деятельное участие. По прошествии лет чиновник своим убеждениям не изменила.

Відвідала відкриття виставки Революції Гідності @Uinp_gov_ua Важливо пам'ятати, що гідність та свобода завжди варті боротьби pic.twitter.com/3DnDo4xV20 — Уляна Супрун (@usuprun) November 21, 2017

Что же касается профессиональных качеств исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, то они вызывают вопросы. Прямо скажем, американская биография Супрун выглядит весьма заурядно.

А на украинской земле будущий министр ни дня не проработала по своей специальности. Зато основала общественную организацию «Защита патриотов».

Наверняка это была очень полезная организация. Но вот достаточно ли этого, чтобы взять на себя столь ответственный фронт работы? Кажется, ответ очевиден.

Вопиющая некомпетентность высших должностных лиц — характерная черта современной Украины. Например, генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования. Закон «О Генеральной прокуратуре» был спешно переписан специально под него.

Можно вспомнить и о еще одном видном представителе иностранного десанта, Войцехе Бальчуне. Поляка встречали восторженно, а провожали самыми нелестными выражениями. «Попка-дурак» — самое мягкой из них.

Но не такой уж и дурак. Целый год человек получал зарплату в 400 тысяч гривен (около миллиона рублей). В один прекрасный день в Киеве сообразили, что украинскими железными дорогами руководит совершенно некомпетентный человек.

Бальчун о работе в "Укрзалізниці": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся" https://t.co/fmXwUBgy5K — Цензор.НЕТ (@censor_net) September 25, 2017

Со своей стороны Бальчун тоже остался не очень-то доволен Украиной. Мол, «самое большое достижение — что я выжил». Это хорошо, что Войцех остался цел. А вот сколько украинцев выживет после реформаторских усилий госпожи Супрун? Сие есть тайна.