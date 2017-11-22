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Подождать, пока ребенок остынет: украинцы возмутились «полезному совету» министра здравоохранения
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    Подождать, пока ребенок остынет: украинцы возмутились «полезному совету» министра здравоохранения

    23:56  22 Ноября 2017  /обновлено: 23:57  22 Ноября 2017
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    Подождать, пока ребенок остынет: украинцы возмутились «полезному совету» от Супрун

    Неподвижно лежит на газоне игрок ЦСКА…нет, помощь врачей уже не нужна. (Сергей Дерепа, украинский футбольный комментатор)

    Министр здравоохранения Украины (с приставкой и.о.) Ульяна Супрун заявила, что высокая температура и давление у детей — не повод вызывать скорую помощь. И многие украинцы поняли, почему за Супрун закрепилось прозвище «доктор смерть».

    Медики единодушны во мнении, что при высокой температуре у ребенка следует без промедления вызывать скорую. Самодеятельность недопустима, ведь речь может идти об угрозе жизни. Не удивительно, что совет Ульяны Супрун вызвал у родителей шквал возмущения.

    Например, пользователь Николай Войтенко назвал американскую украинку «министром сокращения населения».

    В схожем русле мыслил и некто borusrd.

    Пользователь по имени Виктория логически продолжила министерскую рекомендация, предложив подождать, когда «ребенок остынет».

    Пользователь «Какиздуша окатило» долго всматривался в лицо госпожи Супрун, пытаясь разгадать, кто перед ним: кикимора или ведьма. Добрый стрелок задался вопросом: нормально ли, что доктор смерть бесчинствует?

    Алексею Литвиненко стало интересно, есть ли дети у самой госпожи Супрун.

    Впрочем, украинцы в социальных сетях не только жаловались, восклицали и бранились. Кое-кто делился полезным практичным опытом.

    «Есть старый флотский способ сбить температуру: Обмотать в мокрую простынь и поливать холодной водой. Это если под 42 и Супрун в министрах», написал пользователь под ником Роб Рой.

    Психиатры обеспокоены. Врач-психиатр Семен Глузман выразил серьезную обеспокоенность в связи с пребыванием Супрун на высоком посту.

    Он назвал министра «гуманитарной помощью США». И действительно, у «доктора Смерть» для ее должности лишь два очевидных достоинства: американское гражданство и преданность «идеалам Майдана». В «революции достоинства» Супрун приняла самое деятельное участие. По прошествии лет чиновник своим убеждениям не изменила.

    Что же касается профессиональных качеств исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, то они вызывают вопросы. Прямо скажем, американская биография Супрун выглядит весьма заурядно.

    А на украинской земле будущий министр ни дня не проработала по своей специальности. Зато основала общественную организацию «Защита патриотов».

    Наверняка это была очень полезная организация. Но вот достаточно ли этого, чтобы взять на себя столь ответственный фронт работы? Кажется, ответ очевиден.

    Вопиющая некомпетентность высших должностных лиц — характерная черта современной Украины. Например, генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет юридического образования. Закон «О Генеральной прокуратуре» был спешно переписан специально под него.

    Можно вспомнить и о еще одном видном представителе иностранного десанта, Войцехе Бальчуне. Поляка встречали восторженно, а провожали самыми нелестными выражениями. «Попка-дурак» — самое мягкой из них.

    Но не такой уж и дурак. Целый год человек получал зарплату в 400 тысяч гривен (около миллиона рублей). В один прекрасный день в Киеве сообразили, что украинскими железными дорогами руководит совершенно некомпетентный человек.

    Со своей стороны Бальчун тоже остался не очень-то доволен Украиной. Мол, «самое большое достижение — что я выжил». Это хорошо, что Войцех остался цел. А вот сколько украинцев выживет после реформаторских усилий госпожи Супрун? Сие есть тайна.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #дети #украина #температура #супрун
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