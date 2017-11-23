Боксер Проводников присоединился к «Команде Путина»

Москва, 22 ноября. Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников присоединился к движению Putin Team («Команда Путина»).

«Я бы хотел присоединиться к своим товарищам по спорту Александру Овечкину и Евгению Малкину и поддержать главу нашего государства Владимира Владимировича Путина. Быть частью Putin Team — гордость для меня», — написал на своей странице в Instagram Проводников.

В ноябре нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин сообщил о создании общественного движения в поддержку президента РФ. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует начинание.

О присоединении к Putin Team уже объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев и другие.