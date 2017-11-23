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Спорт
Боксер Проводников присоединился к «Команде Путина»
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    Боксер Проводников присоединился к «Команде Путина»

    0:00  23 Ноября 2017
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    Боксер Проводников присоединился к «Команде Путина»

    Москва, 22 ноября. Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников присоединился к движению Putin Team («Команда Путина»). 

    «Я бы хотел присоединиться к своим товарищам по спорту Александру Овечкину и Евгению Малкину и поддержать главу нашего государства Владимира Владимировича Путина. Быть частью Putin Team — гордость для меня», — написал на своей странице в Instagram Проводников.

    В ноябре нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин сообщил о создании общественного движения в поддержку президента РФ. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует начинание.

    Боксер Проводников присоединился к «Команде Путина»

    О присоединении к Putin Team уже объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев и другие.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #овечкин #putinteam #проводников
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