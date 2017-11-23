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Астрономы опровергли информацию о метеоритном дожде, ожидающемся в декабре в Поволжье
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    Астрономы опровергли информацию о метеоритном дожде, ожидающемся в декабре в Поволжье

    0:02  23 Ноября 2017
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    Астрономы опровергли информацию о метеоритном дожде, ожидающемся в декабре в Поволжье

    Нижний Новгород, 23 ноября. Российские астрономы опровергли информацию о метеоритном дожде, который якобы должен пройти в декабре над Самарой, Казанью и Нижним Новгородом.

    Как рассказали сотрудники планетария Нижнего Новгорода, речь идет не о метеоритном дожде, а о метеорном потоке или звездопаде.  Данное явления является абсолютно безопасным, подчеркнули они.

    «Речь идет не о метеоритном дожде, а метеорном потоке, то есть звездопаде. С 4 по 17 декабря ожидается звездопад Гоминиды, который проходит в созвездии Близнеца. Это последний и один из самых крупных звездопадов в текущем году», — приводит их слова газета «Известия».

    Астрономы отметили, что предстоящее явление будет очень красивым и абсолютно безопасным. Предположительной причиной сообщения о «метеоритном дожде» они назвали путаницу между двумя астрономическими терминами.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #астрономы #звездопад #метеорный поток
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