Эксперт объяснил, почему США заявляют о неспособности отследить самолеты ВКС РФ

Москва, 22 ноября. США сочиняют полуправду, чтобы выбить больше денег на военные расходы. Так коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал информацию о том, что истребители ВВС США F-22 Raptor неспособны отслеживать самолеты ВКС РФ в Сирии.

Ранее военнослужащий ВВС США заявил, что Вашингтон испытывает трудности, пытаясь отследить передвижение самолетов ВКС РФ, из-за чего авиация США теряет способность прикрывать с воздуха действия коалиции.

По мнению Леонкова, у Штатов таких проблем быть не должно, поскольку меморандум предполагает существование трех линий связи, в том числе в экстренных случаях.

Эксперт в интервью RT также отметил, что у F-22 «существуют ряд нерешенных технических проблем». В частности, российские системы ПВО способны отслеживать его передвижение, хотя истребитель и должен быть незаметным.

Леонков выразил мнение, что Вашингтон таким образом хочет выставить российскую сторону коварной и беспринципной.

«Тем самым они убивают двух зайцев: выбивают больше денег на военные расходы и оправдывают неудачи в Сирии», — заявил эксперт.