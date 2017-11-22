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Эксперт объяснил, почему США заявляют о неспособности отследить самолеты ВКС РФ
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    Эксперт объяснил, почему США заявляют о неспособности отследить самолеты ВКС РФ

    23:31  22 Ноября 2017  /обновлено: 23:51  22 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, почему США заявляют о неспособности отследить самолеты ВКС РФ

    Москва, 22 ноября. США сочиняют полуправду, чтобы выбить больше денег на военные расходы. Так коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал информацию о том, что истребители ВВС США F-22 Raptor неспособны отслеживать самолеты ВКС РФ в Сирии.

    Ранее военнослужащий ВВС США заявил, что Вашингтон испытывает трудности, пытаясь отследить передвижение самолетов ВКС РФ, из-за чего авиация США теряет способность прикрывать с воздуха действия коалиции.

    По мнению Леонкова, у Штатов таких проблем быть не должно, поскольку меморандум предполагает существование трех линий связи, в том числе в экстренных случаях.

    Эксперт в интервью RT также отметил, что у F-22 «существуют ряд нерешенных технических проблем». В частности, российские системы ПВО способны отслеживать его передвижение, хотя истребитель и должен быть незаметным.

    Леонков выразил мнение, что Вашингтон таким образом хочет выставить российскую сторону коварной и беспринципной. 

    «Тем самым они убивают двух зайцев: выбивают больше денег на военные расходы и оправдывают неудачи в Сирии», — заявил эксперт. 

    Эксперт объяснил, почему США заявляют о неспособности отследить самолеты ВКС РФ

    «Как это объяснить налогоплательщикам, в Пентагоне не знают. Вот и сочиняют полуправду», — заключил Леонков.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #коалиция #вксрф
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