Саакашвили депортируют с Украины до Нового года – СМИ

Киев, 22 ноября. Власти Украины намерены депортировать лидера партии «Рух новых сил» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще до Нового года. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Подготовка к выдворению Саакашвили с Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, - элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны», – приводит текст сообщения «Газета.ru».

По некоторым данным, в операции будут участвовать сотрудники разных правоохранительных органов, а сама депортации будет проведен перед новогодними праздниками, чтобы «сбить информационную шумиху». В качестве формального основания может быть использовано нарушение миграционного законодательства, например – превышение максимального срока пребывания в стране.