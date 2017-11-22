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Саакашвили депортируют с Украины до Нового года – СМИ
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    Саакашвили депортируют с Украины до Нового года – СМИ

    23:19  22 Ноября 2017
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    Саакашвили депортируют с Украины до Нового года – СМИ

    Киев, 22 ноября. Власти Украины намерены депортировать лидера партии «Рух новых сил» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще до Нового года. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

    «Подготовка к выдворению Саакашвили с Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, - элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны»,  – приводит текст сообщения «Газета.ru».

    По некоторым данным, в операции будут участвовать сотрудники разных правоохранительных органов, а сама депортации будет проведен перед новогодними праздниками, чтобы «сбить информационную шумиху». В качестве формального основания может быть использовано нарушение миграционного законодательства, например – превышение максимального срока пребывания в стране.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #саакашвили #депортация
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