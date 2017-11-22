Столичный ЦСКА всухую одолел «Бенфику»

Москва, 22 ноября. Московский ЦСКА дома обыграл португальскую «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В преддверии матча московская команда лишилась из-за переломов сразу двух бойцов в лице Алексея Березуцкого и Георги Миланова.

Армейцы взяли инициативу в свои руки с первых минут. Первый гол арбирт зафиксировал уже на 13 минуте. В результате затяжной атаки правым флангом мяч оказался у Бибраса Натхо. Полузащитник выполнил идеальную передачу на ход Георгию Щенникову, вышедшему один на один и уверенно переигравшему голкипера соперника.

Во втором тайме игроки московской команды заметно сбавили темп. Но через 10 минут после перерыва Витиньо завершил контратаку красно-синих голом. Однако позднее мяч все же записали на защитника «Бенфики» Нивалдо Жардела.

Как сообщает «Газета.ру», ЦСКА прервал длительную антирекордную серию вратаря Игоря Акинфеева, не пропустившего в основном раунде Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Также красно-синим удалось впервые в этом групповом этапе набрать баллы на своем поле. На данный момент ЦСКА с девятью очками занимает второе место в квартете под литерой «A», имея в своем активе девять очков. «Бенфика» с нулем баллов гарантировала себе последнюю позицию.