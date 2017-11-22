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Столичный ЦСКА всухую одолел «Бенфику»
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    Столичный ЦСКА всухую одолел «Бенфику»

    23:10  22 Ноября 2017
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    Столичный ЦСКА всухую одолел «Бенфику»

    Москва, 22 ноября. Московский ЦСКА дома обыграл португальскую «Бенфику» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    В преддверии матча московская команда лишилась из-за переломов сразу двух бойцов в лице Алексея Березуцкого и Георги Миланова. 

    Армейцы взяли инициативу в свои руки с первых минут. Первый гол арбирт зафиксировал уже на 13 минуте. В результате затяжной атаки правым флангом мяч оказался у Бибраса Натхо. Полузащитник выполнил идеальную передачу на ход Георгию Щенникову, вышедшему один на один и уверенно переигравшему голкипера соперника.

    Во втором тайме игроки московской команды заметно сбавили темп. Но через 10 минут после перерыва Витиньо завершил контратаку красно-синих голом. Однако позднее мяч все же записали на защитника «Бенфики» Нивалдо Жардела.

    Как сообщает «Газета.ру», ЦСКА прервал длительную антирекордную серию вратаря Игоря Акинфеева, не пропустившего в основном раунде Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

    Также красно-синим удалось впервые в этом групповом этапе набрать баллы на своем поле. На данный момент ЦСКА с девятью очками занимает второе место в квартете под литерой «A», имея в своем активе девять очков. «Бенфика» с нулем баллов гарантировала себе последнюю позицию.

    Автор: Олеся Волкова
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    #футбол #цска #лигачемпионов #бенфика
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