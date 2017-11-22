Путин предложил президенту Аргентины помощь в поисках пропавшей подлодки

Москва, 22 ноября. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри договорились поддерживать контакты между военным ведомствами для содействия поискам пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан». Об это сообщила пресс-служба Кремля.

«В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой «Сан-Хуан», – гласит сообщение пресс-службы Кремля.

В частности, российская сторона предложила аргентинским коллегам помощь в поисково-спасательных работах. Соответствующие контакты будут поддерживать между собой министерства обороны обеих стран.

Кроме того, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества России и Аргентины.