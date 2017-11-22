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Россия готова обсудить идею нового механизма расследования химатак в Сирии – Небензя
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    Россия готова обсудить идею нового механизма расследования химатак в Сирии – Небензя

    22:45  22 Ноября 2017  /обновлено: 23:00  22 Ноября 2017
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    Россия готова обсудить идею нового механизма расследования химатак в Сирии – Небензя

    Нью-Йорк, 22 ноября. Россия готова обсудить идею нового механизм по расследованию случаев химических атак в Сирии. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) себя дискредитировал, но Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаем химических атак в Сирии, подчеркнул Небензя.

    «СМР себя полностью дискредитировал себя и не может продолжать работу в нынешнем виде. Мы готовы говорить о создании нового механизма, который заменит СМР и будет работать объективно, беспристрастно и по-настоящему профессионально», – приводит слова российского постпреда «Газета.ru».

    Напомним, что 17 ноября Россия заблокировала проект резолюции о техническом продлении работы СМР на 30 дней.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #оон #небензя #химатаки
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