Россия готова обсудить идею нового механизма расследования химатак в Сирии – Небензя

Нью-Йорк, 22 ноября. Россия готова обсудить идею нового механизм по расследованию случаев химических атак в Сирии. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) себя дискредитировал, но Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаем химических атак в Сирии, подчеркнул Небензя.

«СМР себя полностью дискредитировал себя и не может продолжать работу в нынешнем виде. Мы готовы говорить о создании нового механизма, который заменит СМР и будет работать объективно, беспристрастно и по-настоящему профессионально», – приводит слова российского постпреда «Газета.ru».

Напомним, что 17 ноября Россия заблокировала проект резолюции о техническом продлении работы СМР на 30 дней.