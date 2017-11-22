Хворостовского в Вашингтоне назвали «монументальной фигурой» мировой оперной сцены

Вашингтон, 22 ноября. Российский певец Дмитрий Хворостовский был «монументальной фигурой» мировой оперной сцены. С таким заявлением выступила президент Вашингтонского общества сценических искусств Дженни Билфилд.

Хворостовский несколько лет боролся с опухолью головного мозга. В эту среду он скончался в Лондоне в возрасте 55 лет.

«Он был монументальной фигурой в нашей сфере. И это было не только благодаря его незабываемым выступлениям, но и его искренности и человеческим качествам», – приводит РИА Новости слова Билфилд.

По словам Билфилд, она не знала Хворостовского лично, однако он неоднократно выступал на концертах Вашингтонского общества сценических искусств. Она назвала его желанным исполнителем, который отлично умел устанавливать контакт как со зрителями, так и с сотрудниками.