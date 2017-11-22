Собчак рассказала, как относится к падению своего рейтинга из-за слов о Крыме

Москва, 22 ноября. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что, высказавшись на тему Крыма, она, как потенциальный кандидат в президенты, сильно навредила своему рейтингу. При этом она поспешила заверить, что не переживает по этому поводу.

Собчак в эфире радио «Эхо Москвы» подчеркнула, что ориентируется не на свой электоральный рейтинг, а на внимание миллионов людей по всей стране. При этом она добавила, что выступает против тех политиков, кто просыпается с мыслью о том, упал или вырос их рейтинг.

«Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму, но я пришла говорить правду и говорить о том, что мне кажется важным», — заявила Собчак.

Телеведущая также добавила, что относится к россиянам не «как к статистике и как к каким-то цифрам через запятую», а как к гражданам своей страны.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», телеведущая заявляла, что Крым является территорией Украины.

В своем интервью Собчак сообщила также, что получила официальное письмо, в котором указывается, что Генпрокуратура России проверяет ее высказывания в отношении Крыма.