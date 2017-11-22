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Россия
Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ
Россия
Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ
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    Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ

    22:27  22 Ноября 2017
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    Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ

    Москва, 22 ноября. Министерство обороны РФ представило в Центральном музее Великой Отечественной войны подлинные архивные документы о ходе Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба ведомства.

    Центральный архив Минобороны представил подлинные архивные документы, отражающие ход Сталинградской битвы с лета 1942 года по февраль 1943 года.

    Выставка размещается в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Экспозицию приурочили к 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.

    Среди экспонатов есть, к примеру, боевое донесение Сталину от командующего Сталинградским фронтом, датируемое 24 августом 1942 года. В донесении сообщается о сильной бомбежке Сталинграда.

    Автор: Олеся Волкова
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    #минобороны #вов #сталинград
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