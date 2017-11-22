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Россия
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Общество
Добронравов прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на Украину
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    Добронравов прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на Украину

    22:22  22 Ноября 2017
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    Добронравов прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на Украину

    Москва, 22 ноября. Актер Федор Добронравов заявил, что не знает о введенном для него трехлетнем запрете на въезд на Украину, о котором ранее объявила СБУ. Об этом актер рассказал телеканалу RT.

    «Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу (на Украину, прим. ФАН). Всё затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — приводит RT слова Добронравова.

    Напомним, что СБУ запретила Добронравову въезд в страну на три года после посещения Крыма. Добронравов стал не первым российским артистом, которому был закрыт въезд на Украину. В настоящий момент на Украине создан список лиц, которые «создают угрозу национальной безопансости». В него входят около 140 российских артистов, в частности: режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и Олег Табаков.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #запрет #сбу #добронравов
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