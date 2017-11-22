Сирия: ряд оппозиционных партий выбрали кандидатов для участия в Конгрессе нацдиалога 

Хмеймим (Сирия), 22 ноября. Ряд сирийский партий выбрали кандидатов для участия в Конгрессе сирийского нацдиалога, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

В настоящее время продолжается подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога, который должен пройти в декабре в Сочи. Как сообщили в Центре примирения, среди оппозиционных сил, находящихся в Сирии, активно обсуждают встречу президентов России и Сирии, состоявшуюся 20 ноября в Сочи.

«В ходе проведенных заседаний в ряде оппозиционных партий выбраны депутаты для участия в Конгрессе сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Центре примирения, в населенный пункт Кум-Хана провинции Хама при содействии российских офицеров из пункта временного размещения Аль-Таймада-Альбалтария вернулись 36 человек. Еще 330 человек готовятся к возвращению. В общей сложности за минувшие сутки в свои дома возвратились 95 сирийцев, из них в провинции Алеппо — 45, Хама — 36 и Хомс — 14 человек.