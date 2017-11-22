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Сирия: Центр примирения подтвердил, что режим прекращения огня соблюдается
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    Сирия: Центр примирения подтвердил, что режим прекращения огня соблюдается

    22:07  22 Ноября 2017
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    Сирия: Центр примирения подтвердил, что режим прекращения огня соблюдается

    Москва, 22 ноября. Режим прекращения огня в зонах деэскалации «Хомс», «Восточная Гута» и «Южная» продолжает выполняться, а российские военные ведут мониторинг ситуации. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

    «Российскими офицерами групп контроля зон деэскалации «Хомс», «Восточная Гута» и «Южная», а также военнослужащими военной полиции РФ продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий», – говорится в сообщении.

    Как подчеркивает Центр примирения, режим прекращения боевых действий соблюдается конфликтующими сторонами благодаря усилиям стран гарантов: России, Ирана и Турции (а также Иордании и США для «Южной» зоны»).

    Также сообщается, что в течение суток были проведены 12 телефонных переговоров по вопросам состояния режима прекращения боевых действий.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #перемирие #центр примирения
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