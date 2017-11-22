Сирия: Центр примирения подтвердил, что режим прекращения огня соблюдается

Москва, 22 ноября. Режим прекращения огня в зонах деэскалации «Хомс», «Восточная Гута» и «Южная» продолжает выполняться, а российские военные ведут мониторинг ситуации. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

«Российскими офицерами групп контроля зон деэскалации «Хомс», «Восточная Гута» и «Южная», а также военнослужащими военной полиции РФ продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий», – говорится в сообщении.

Как подчеркивает Центр примирения, режим прекращения боевых действий соблюдается конфликтующими сторонами благодаря усилиям стран гарантов: России, Ирана и Турции (а также Иордании и США для «Южной» зоны»).

Также сообщается, что в течение суток были проведены 12 телефонных переговоров по вопросам состояния режима прекращения боевых действий.