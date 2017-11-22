Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ
Политика
Порошенко может отказаться от участия в саммите в Брюсселе из-за текста декларации – СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко может отказаться от участия в саммите в Брюсселе из-за текста декларации – СМИ

    21:51  22 Ноября 2017
    161

    Порошенко может отказаться от участия в саммите в Брюсселе из-за текста декларации – СМИ

    Брюссель, 22 ноября. Украинский президент Петр Порошенко может отказаться от посещения саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, который пройдет 24 ноября. Причиной, как сообщается, стало несоответствие текста декларации ожиданиям Киева.

    «Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если проект декларации, подготовленный к саммиту «Восточного партнерства», не изменят», – пишет «Газета.ru».

    Главное претензией Украины к тексту декларации является отсутствие в ней признания европейских стремлений непосредственно Украины, включая упоминание ее европейской перспективы. Кроме того, документ подчеркивает, что соглашение не ведет к автоматическому членству Украины в ЕС, что вызывает недовольство Киева.

    Отмечается, что дипломаты ЕС не считают возможным внести изменения в предложенную декларацию. Активнее всего против амбициозных утверждений в отношении Украины выступают власти Нидерландов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #ес #брюссель #саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть