Порошенко может отказаться от участия в саммите в Брюсселе из-за текста декларации – СМИ

Брюссель, 22 ноября. Украинский президент Петр Порошенко может отказаться от посещения саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, который пройдет 24 ноября. Причиной, как сообщается, стало несоответствие текста декларации ожиданиям Киева.

«Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если проект декларации, подготовленный к саммиту «Восточного партнерства», не изменят», – пишет «Газета.ru».

Главное претензией Украины к тексту декларации является отсутствие в ней признания европейских стремлений непосредственно Украины, включая упоминание ее европейской перспективы. Кроме того, документ подчеркивает, что соглашение не ведет к автоматическому членству Украины в ЕС, что вызывает недовольство Киева.

Отмечается, что дипломаты ЕС не считают возможным внести изменения в предложенную декларацию. Активнее всего против амбициозных утверждений в отношении Украины выступают власти Нидерландов.