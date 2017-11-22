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Россия
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Общество
Второй участник перестрелки в «Москва-сити» арестован 
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    Второй участник перестрелки в «Москва-сити» арестован 

    21:42  22 Ноября 2017
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    Второй участник перестрелки в «Москва-сити» арестован 

    Москва, 22 ноября. Пресненский суд Москвы санкционировал арест Эльдара Хамидова, одного из участников перестрелки в «Москва-сити».

    Таким образом судья удовлетворила ходатайство следователя, который отметил, что Хамидов обвиняется в тяжком преступлении, квалификацию которого он намерен в ближайшее время ужесточить.

    Ранее стало известно, что один из пострадавших, сотрудник Росгвардии, скончался в больнице от полученных ранений. 

    Как сообщает РИА Новости, по словам следователя, Хамидов раньше был судим за незаконный оборот наркотиков Кущевским судом Краснодарского края.

    Родственники были готовы внести за его освобождение 5 млн рублей.

    Второй участник перестрелки в «Москва-сити» арестован 

    Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории «Москва-сити» после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #стрельба #преступление
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