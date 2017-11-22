Сирия: российские военные доставили жителям Алеппо гуманитарную помощь

Хмеймим (Сирия), 22 ноября. Российские военные доставили гуманитарный груз в населенный пункт Расм-эль-Алам в провинции Алеппо, частично разрушенный в результате действий боевиков, сообщили в Центре примирения сторон в САР.

В поселении Расм-эль-Алам в результате действий боевиков оказалась разрушена часть жилых домов. Помимо этого отсутствуют водо- и электроснабжение, основная часть жителей не имеет постоянного заработка. Существуют проблемы с получением медицинской помощи.

Сотрудники Центра примирения доставили в поселение продукты питания: рис, муку, мясные консервы и сахар. А российские военные врачи медицинского отряда особого назначения оказали медицинскую помощь 179 жителям, в том числе 97 детям.

В сообщении Центра примирения отмечается, что в общей сложности за минувшие сутки на территории Сирии российские военные врачи оказали медицинскую помощь 238 сирийцам, из них 53 оказана хирургическая помощь, 185 терапевтическая.