Путин, Роухани и Эрдоган договорились о будущем Сирии – Клинцевич



Сочи, 22 ноября. Руководители России, Турции и Ирана сумели выработать в ходе встречи в Сочи подход к дальнейшему урегулированию ситуации в Сирии. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Понятно, что интересы трех стран – России, Турции, и Ирана в Сирии – в определенной степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчет перспектив дальнейших совместных действий – это серьезнейший успех. Из истории мы знаем, что случается, когда начинают делить победу, которая уже близка, но еще не достигнута», – отметил Клинцевич.

По его словам, Сирия еще немалое время будет являть собой клубок противоречий, причем ни одна страна не сможет решить сирийский кризис самостоятельно. Единственный плодотворным путем решения сирийских проблем Клинцевич назвал урегулирование посредством созыва Конгресса народов Сирии.